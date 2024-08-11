Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 6,529
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1785
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1785 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 45000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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