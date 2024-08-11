Дукат 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1785 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 45000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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