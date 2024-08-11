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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1785 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1785 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 6,529

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1785 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 45000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (7)
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
4189 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1785 EB на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Дукат 1785 EB на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Дукат 1785 EB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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