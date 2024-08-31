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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1785 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1785 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 795,066

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1785 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Janas (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1785 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша 1 грош 1785 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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