1 грош 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1785 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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