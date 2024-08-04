Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 164,018
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1786
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1786 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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