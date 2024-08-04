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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1786 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1786 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 164,018

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1786 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Heritage - August 27, 2015
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Злотовка (4 гроша) 1786 EB на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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