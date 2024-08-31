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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1786 EB
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1786 EB
Средняя цена 490 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1786 EB
Средняя цена 180 $
Продажи
0 38

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1786 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 470 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1786 EB
Средняя цена 530 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1786 EB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 1786 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 660 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB Пробный Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 6
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