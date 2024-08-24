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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1786 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1786 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 5,797

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1786 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
4573 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша Дукат 1786 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1786 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
4065 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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