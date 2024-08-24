Дукат 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1786 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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