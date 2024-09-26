1 грош 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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