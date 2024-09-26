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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша 1 грош 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1786 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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