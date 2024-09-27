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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1786 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1786 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 322,637

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1786 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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