Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 322,637
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1786
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1786 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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