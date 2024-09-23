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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1786 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1786 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 283,365

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1786 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1786 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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