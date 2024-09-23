Ползлотек (2 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1786 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (15) VF (19) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU50 (2) Сервис NGC (3)

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