Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 283,365
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1786
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1786 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
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Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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