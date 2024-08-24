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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1786 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1786 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 178,433

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1786 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1786 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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