Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 178,433
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1786
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1786 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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