1 грош 1786 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1786 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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