Трояк (3 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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