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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
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  • WCN (5)
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Трояк (3 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1786 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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