Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

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