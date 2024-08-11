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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1786
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
6615 $
Цена в валюте аукциона 28500 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
6206 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1786 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1786 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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