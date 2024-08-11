Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1786
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1786 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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