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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 820,276

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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