Двузлотовка (8 грошей) 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

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