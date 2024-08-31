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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 359,089

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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