Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 359,089
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1770
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.
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Дата 15 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 19 марта 2023
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Дата 19 марта 2023
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Дата 24 июня 2022
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Дата 18 марта 2022
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 30 мая 2020
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Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
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