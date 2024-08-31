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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1770 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1770 IS Фигура короля
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1770 IS
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1770 IS
Средняя цена 250 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1770 IS
Средняя цена 160 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1770 G
Средняя цена 75 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 грош 1770 g
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
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