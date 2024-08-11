Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1770 года g (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1770 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1770 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1770 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 480 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 1 грош 1770 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1770 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1770 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1770 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1770 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск