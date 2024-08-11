1 грош 1770 года g (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1770 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 480 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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