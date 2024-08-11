Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1770 года g (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1770
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1770 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 480 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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