Талер 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность XF (2) VF (16) Сервис PCGS (1)