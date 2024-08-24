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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 10,176

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Талер 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1770 IS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
6435 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Талер 1770 IS на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1770 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1770 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Польша Талер 1770 IS на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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