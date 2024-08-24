Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 10,176
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1770
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Heritage Eur (1)
- Künker (3)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (3)
- Stephen Album (1)
- WCN (9)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
6435 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск