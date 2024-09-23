Трояк (3 гроша) 1770 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1770 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1079 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

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