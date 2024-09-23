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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1770 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1770 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1770 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,986,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1770 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1079 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1770 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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