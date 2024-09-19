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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1770 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 343,931

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1770 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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