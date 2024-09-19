Ползлотек (2 гроша) 1770 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1770 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность UNC (1) XF (3) VF (8) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) Сервис NGC (1)