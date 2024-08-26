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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1770 года IS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1770 года IS "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1770 года IS "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1770
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1770 года "Фигура короля" со знаком IS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1770 IS "Фигура короля" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Дукат 1770 IS "Фигура короля" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
25207 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
7080 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1770 IS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1770 IS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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