Дукат 1770 года IS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1770 года "Фигура короля" со знаком IS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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