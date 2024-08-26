Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1770 года IS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1770
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1770 года "Фигура короля" со знаком IS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
25207 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Где продать?
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