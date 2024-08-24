Двузлотовка (8 грошей) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность UNC (5) AU (7) XF (31) VF (26) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (1) AU50 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (6) GCN (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

Heritage (2)

Janas (1)

Künker (2)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (11)

Numedux (3)

Numimarket (4)

Numis Poland (1)

PDA & PGN (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (4)

WCN (26)

Wójcicki (5)