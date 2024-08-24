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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 851,546

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 1025 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1403 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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