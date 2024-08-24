Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 851,546
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1789
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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