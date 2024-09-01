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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1793 года "Тарговицкий". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Талер 1793 года "Тарговицкий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1793 года "Тарговицкий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 27,57 гр
  • Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,699

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (144) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1793 года "Тарговицкий". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
4336 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1793 "Тарговицкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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