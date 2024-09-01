Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1793 года "Тарговицкий". Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 27,57 гр
- Чистого серебра (0,7198 oz) 22,3868 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,699
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (144) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1793 года "Тарговицкий". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22562 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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