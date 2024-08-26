Дукат 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1793 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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