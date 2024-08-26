Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 6,192
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1793 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (1)
- WCN (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1482 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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