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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1793 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1793 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 6,192

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1793 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
Польша Дукат 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Дукат 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1482 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Дукат 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность F
Цена
1735 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1793 MV на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1793 MV на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1793 MV на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Дукат 1793 MV на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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