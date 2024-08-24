Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1793 года EB (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,823,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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