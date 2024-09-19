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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1793 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1793 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1793 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 885 PLN
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 1 грош 1793 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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