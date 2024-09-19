1 грош 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1793 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (16) VF (22) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU55 (2) XF45 (1) BN (4) Сервис NGC (4)

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