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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1793 года CLM "Гданьский". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Шеляг 1793 года CLM "Гданьский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1793 года CLM "Гданьский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 16 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1793 года "Гданьский" со знаком CLM. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шеляг 1793 CLM "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1793 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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