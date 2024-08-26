Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1793 года CLM "Гданьский". Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 16 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1793 года "Гданьский" со знаком CLM. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- GGN (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (3)
- Möller (1)
- Niemczyk (2)
- WCN (4)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1793 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск