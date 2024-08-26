Шеляг 1793 года CLM "Гданьский". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1793 года "Гданьский" со знаком CLM. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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