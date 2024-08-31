Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1793 года "Тарговицкий". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1793 года "Тарговицкий" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1793 года "Тарговицкий" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,699

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1793 года "Тарговицкий". Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27750 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
6804 $
Цена в валюте аукциона 27750 PLN
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
4944 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе GGN - February 18, 1994
Польша Талер 1793 "Тарговицкий" на аукционе GGN - February 18, 1994
Продавец GGN
Дата 18 февраля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1793 "Тарговицкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1793 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск