Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1793 года "Тарговицкий". Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 43 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,699
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1793 года "Тарговицкий". Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27750 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
6804 $
Цена в валюте аукциона 27750 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
4944 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Где продать?
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