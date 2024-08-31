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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1793 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1793 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,618,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1793 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1793 MV на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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