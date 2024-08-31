Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 2,618,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1793 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
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Дата 4 декабря 2020
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Дата 4 декабря 2020
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
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