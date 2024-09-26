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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1789 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1789 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 3,317,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7250 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (5)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1789 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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