Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 3,317,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1789
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7250 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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