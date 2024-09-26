Трояк (3 гроша) 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7250 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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