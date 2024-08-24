Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 8,874
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1789
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1789 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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