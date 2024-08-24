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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1789 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1789 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 8,874

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1789 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3993 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Дукат 1789 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1789 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Дукат 1789 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Rauch - September 22, 2012
Продавец Rauch
Дата 22 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Heritage - January 13, 2009
Польша Дукат 1789 EB на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1789 EB на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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