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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1764 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1764 REOE Гданьский
Средняя цена 830 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1764 SB Торуньский
Средняя цена 800 $
Продажи
0 10
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