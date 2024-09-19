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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1764 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1764 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1764 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,52 гр
  • Диаметр 20 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1764
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1764 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша Трояк (3 гроша) 1764 SB "Торуньский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1764 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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