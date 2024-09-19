Трояк (3 гроша) 1764 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1764 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

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