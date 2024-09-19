Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1764 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,52 гр
- Диаметр 20 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1764
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1764 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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