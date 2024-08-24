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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1764 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1764 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1764 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,92 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1764
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1764 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1764 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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