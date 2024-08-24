Шестак (6 грошей) 1764 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1764 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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