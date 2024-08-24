Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1764 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,92 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1764
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1764 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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