1 грош 1765 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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