Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1765 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: g - строчная
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,089,999
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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