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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1765 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: g - строчная

Аверс монеты - 1 грош 1765 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1765 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1765 g на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 g на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1765 g на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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