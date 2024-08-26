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Польша
1765
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1765
Монеты Польши 1765 года
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Серебряные монеты
Шестак (6 грошей) 1765 REOE Гданьский
Средняя цена
920 $
Продажи
0
66
Шестак (6 грошей) 1765 SB Торуньский
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
22
Трояк (3 гроша) 1765 SB Торуньский
Средняя цена
520 $
Продажи
0
91
Трояк (3 гроша) 1765 REOE Гданьский
Средняя цена
160 $
Продажи
0
48
Медные монеты
Трояк (3 гроша) 1765 g Портрет в доспехах
Средняя цена
970 $
Продажи
0
44
1 грош 1765 VG
VG под гербом
Средняя цена
55 $
Продажи
0
55
1 грош 1765 VG
VG под монограммой
Средняя цена
50 $
Продажи
0
56
1 грош 1765 G
G - прописная
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
1 грош 1765 g
g - строчная
Средняя цена
110 $
Продажи
0
53
1 грош 1765
Без знака
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Шеляг 1765 REOE Гданьский
Средняя цена
250 $
Продажи
0
89
Шеляг 1765 Торуньский
Средняя цена
170 $
Продажи
0
44
Пробные монеты
Дукат 1765 FS Пробный Коронный
L - в рукаве
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
5
Дукат 1765 FS Пробный Коронный
M - в рукаве
Средняя цена
72000 $
Продажи
0
2
Дукат 1765 REOE Пробный Гданьский
Олово
Средняя цена
62000 $
Продажи
0
1
Трояк (3 гроша) 1765 Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Трояк (3 гроша) 1765 Пробный
GROS III
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1765 Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1765 Пробный Без венка
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полугрош (1/2 гроша) 1765 Пробный
Без даты
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полугрош (1/2 гроша) 1765 G Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Шеляг 1765 G Пробный
Без даты
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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