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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1765 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1765 REOE Гданьский
Средняя цена 920 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1765 SB Торуньский
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1765 SB Торуньский
Средняя цена 520 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1765 REOE Гданьский
Средняя цена 160 $
Продажи
0 48

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1765 g Портрет в доспехах
Средняя цена 970 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 грош 1765 VG VG под гербом
Средняя цена 55 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 грош 1765 VG VG под монограммой
Средняя цена 50 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 грош 1765 G G - прописная
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1765 g g - строчная
Средняя цена 110 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 грош 1765 Без знака
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1765 REOE Гданьский
Средняя цена 250 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
Шеляг 1765 Торуньский
Средняя цена 170 $
Продажи
0 44

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1765 FS Пробный Коронный L - в рукаве
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1765 FS Пробный Коронный M - в рукаве
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1765 REOE Пробный Гданьский Олово
Средняя цена 62000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1765 Пробный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1765 Пробный GROS III
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1765 Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1765 Пробный Без венка
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1765 Пробный Без даты
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1765 G Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1765 G Пробный Без даты
Средняя цена
Продажи
0 0
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