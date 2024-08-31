Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,92 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2508 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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