Шестак (6 грошей) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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