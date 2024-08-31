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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1765 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1765 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,92 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2508 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
4007 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Künker - June 18, 2018
Продавец Künker
Дата 18 июня 2018
Сохранность AU
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1765 SB "Торуньский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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