Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1765 года VG. VG под монограммой (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: VG под монограммой
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,089,999
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком VG. VG под монограммой. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
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Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
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Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
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Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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