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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1765 года VG. VG под монограммой (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: VG под монограммой

Аверс монеты - 1 грош 1765 года VG VG под монограммой - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1765 года VG VG под монограммой - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком VG. VG под монограммой. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?

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