1 грош 1765 года VG. VG под монограммой (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком VG. VG под монограммой. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность AU (2) XF (3) VF (42) F (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (1) BN (2) Сервис NGC (2)

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