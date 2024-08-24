Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1765 года. Без даты (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Без даты
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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