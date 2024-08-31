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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1765 года VG. VG под гербом (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: VG под гербом

Аверс монеты - 1 грош 1765 года VG VG под гербом - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1765 года VG VG под гербом - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком VG. VG под гербом. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (11)
  • Wójcicki (10)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1765 VG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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