1 грош 1765 года VG. VG под гербом (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком VG. VG под гербом. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

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