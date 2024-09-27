Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,52 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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