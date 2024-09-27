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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,52 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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