Трояк (3 гроша) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность UNC (9) AU (1) XF (21) VF (15) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) Сервис NGC (5) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

GGN (1)

Katz (2)

MARCINIAK (9)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Niemczyk (5)

Numision (1)

Rzeszowski DA (4)

Stare Monety (2)

Teutoburger (1)

WCN (17)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (1)