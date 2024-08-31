Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
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Дата 11 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 5 апреля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Дата 9 июня 2022
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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