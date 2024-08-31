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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1765 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1765 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1765 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1765 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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