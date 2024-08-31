Шеляг 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

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