Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,52 гр
- Диаметр 20 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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