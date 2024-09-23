Трояк (3 гроша) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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