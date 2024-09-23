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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1765 года SB "Торуньский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,52 гр
  • Диаметр 20 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 SB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1765 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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