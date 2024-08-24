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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1765 года. Без знака (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Без знака

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

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