Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный". M - в рукаве (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Коронный" со знаком FS. M - в рукаве. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 280000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

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