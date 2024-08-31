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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный". M - в рукаве (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: M - в рукаве

Аверс монеты - Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный" M - в рукаве - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Дукат 1765 года FS "Коронный" M - в рукаве - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Коронный" со знаком FS. M - в рукаве. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 280000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
72436 $
Цена в валюте аукциона 280000 PLN
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1765 FS "Коронный" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1765 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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