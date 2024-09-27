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Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года (Польша, Станислав II Август)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года. Это медная монета периода Станислава II Августа
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