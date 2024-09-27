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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Felix Schlessinger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1765 года. Это медная монета периода Станислава II Августа

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Польша Трояк (3 гроша) 1765 (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1765 (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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