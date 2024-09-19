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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Дукат 1765 года REOE "Гданьский". Олово (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Олово

Аверс монеты - Пробный Дукат 1765 года REOE "Гданьский" Олово - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Дукат 1765 года REOE "Гданьский" Олово - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Karol Plage

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Олово. Это оловянная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
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Польша Дукат 1765 REOE "Гданьский" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1765 REOE "Гданьский" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1765 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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