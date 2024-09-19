Пробный Дукат 1765 года REOE "Гданьский". Олово (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Олово. Это оловянная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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