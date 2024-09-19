Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Дукат 1765 года REOE "Гданьский". Олово (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Олово
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Дукат 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Олово. Это оловянная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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