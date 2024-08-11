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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1765 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1765 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,92 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1765 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

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