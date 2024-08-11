Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,92 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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