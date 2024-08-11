Шестак (6 грошей) 1765 года REOE "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1765 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

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