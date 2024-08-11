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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Полугрош (1/2 гроша) 1765 года G (Польша, Станислав II Август)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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