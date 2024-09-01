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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1765 года g "Портрет в доспехах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года g "Портрет в доспехах" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1765 года g "Портрет в доспехах" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Портрет в доспехах" со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 45000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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