Трояк (3 гроша) 1765 года g "Портрет в доспехах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Портрет в доспехах" со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 45000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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