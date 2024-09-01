Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1765 года g "Портрет в доспехах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1765 года "Портрет в доспехах" со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 45000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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