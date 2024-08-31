Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1765 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: G - прописная

Аверс монеты - 1 грош 1765 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1765 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1765 G на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1765 G на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1765 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1765 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1765 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1765 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск