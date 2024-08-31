Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1765 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: G - прописная
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,089,999
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1765 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (3)
- Wójcicki (3)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск