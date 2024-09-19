Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Шеляг 1765 года G. Без даты (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Без даты
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1765
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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