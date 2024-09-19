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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Шеляг 1765 года G. Без даты (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Без даты

Аверс монеты - Пробный Шеляг 1765 года G Без даты - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Шеляг 1765 года G Без даты - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1765
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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